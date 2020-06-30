الإعلام الأمني: طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية على وكر في نينوى

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية استهدفت وكراً عبارة عن نفق في منطقة مقالع عين الجحش ضمن قاطع عمليات نينوى".

واضافت ان "العملية أسفرت عن تدمير نفق كان عبارة عن مركز قيادة وسيطرة لعناصر داعش وقتل نحو ١٠ إرهابيين بينهم احد القياديين".