بالصور.. اخماد حريق داخل خيم للمتظاهرين في واسط

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق داخل خيم للمتظاهرين في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة واسط تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل 6 خيم في ساحات التظاهر بعد ان طوقت النيران في الخيم المحترقة وابعدت الخطر عن ما يجاورها".

وأضاف البيان أنه "تمت السيطرة وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحادث بالتنسيق مع خبراء الادلة الجنائية".