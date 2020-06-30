وبحسب وسائل الإعلام الأندونيسية فإن الواقعة حصلت يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران، خلال الحديث عن تفشي الفيروس وطرق مكافحته.
وقد قامت العمدة بالتوجه الى طاولة جلس خلفها طبيبان، مستلقية على الأرض لتبكي وتعتذر بعدما أخبرها أحد الأطباء بأن المشفى بات مليئا بالمصابين.
الأمر الذي أدى إلى توقف الاجتماع حيث حاول الأشخاص المتواجدون جعل العمدة تقف على أقدامها، في الوقت الذي أخذت فيه تطلب السماح والعفو، بحسب ما نقل موقع thejakartapost.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مسؤولة أندونيسية تبكي عند أقدام الأطباء لعجزها عن إيقاف تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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