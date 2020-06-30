بالفيديو: مسؤولة أندونيسية تبكي عند أقدام الأطباء لعجزها عن إيقاف تفشي كورونا

الاعتذار دفع العمدة للبكاء والركوع أمام أقدام الأطباء مطالبة إياهم بالسماح، خلال مؤتمر خصص لمناقشة تفشي الفيروس.

وبحسب وسائل الإعلام الأندونيسية فإن الواقعة حصلت يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران، خلال الحديث عن تفشي الفيروس وطرق مكافحته.



وقد قامت العمدة بالتوجه الى طاولة جلس خلفها طبيبان، مستلقية على الأرض لتبكي وتعتذر بعدما أخبرها أحد الأطباء بأن المشفى بات مليئا بالمصابين.

الأمر الذي أدى إلى توقف الاجتماع حيث حاول الأشخاص المتواجدون جعل العمدة تقف على أقدامها، في الوقت الذي أخذت فيه تطلب السماح والعفو، بحسب ما نقل موقع thejakartapost.

