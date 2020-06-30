رسمياً.. زاهر ميداني لاعباً للزوراء

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2020-06-30 | 16:50
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اعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب السوري لتمثيل فريق كرة النوارس في الموسم المقبل.
وقال عضو الهيئة الادارية في نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الزوراء، تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعب زاهر ميداني لتمثيل الفريق في الموسم المقبل".
وأضاف ان "ميداني من اللاعبين المميزين في خط الوسط واي مدرب يتمنى ان يمتلك لاعب بإمكانياته وسيكون إضافة مهمة للزوراء"، معرباً عن امله بان "ينجح اللاعب في مهمته".
وكان ميداني مثل الزوراء في مواسم 2012/ 2013 و2013/ 2014 و2015/ 2016.
وأضاف ان "ميداني من اللاعبين المميزين في خط الوسط واي مدرب يتمنى ان يمتلك لاعب بإمكانياته وسيكون إضافة مهمة للزوراء"، معرباً عن امله بان "ينجح اللاعب في مهمته".
وكان ميداني مثل الزوراء في مواسم 2012/ 2013 و2013/ 2014 و2015/ 2016.
المحرر: محمد خليل
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