الاعلان عن تشكيل تحالف جديد يضم جمعاً من البرلمانيين

اعلن في بغداد، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف جديد باسم "عراقيون"، يضم جمعاً من البرلمانيين، فيما أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أن التحالف يعمل على تمكين منهج الإعتدال لدعم الاستقرار السياسي.
واضاف ان "تحالف (عراقيون) يعمل على تمكين منهج الإعتدال لدعم الاستقرار السياسي، وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية"، مبينا ان" التحالف يُعضد مسار الاصلاحات الجادة وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها".
واوضح الحكيم ان "تحالف (عراقيون) يؤكد على المطلب الرئيس بإجراء إنتخابات مُبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز او تضليل وتهيئة متطلباتها"، موضحا ان "التحالف يتميز بعدد كبير من البرلمانيين لكنه لا يتوقف عند لغة الأرقام، بل يعمل على تقديم نموذج جديد في الإدارة السياسية الواعية والمسؤولة".
ولفت الى ان "تحالف (عراقيون) يمدُّ يدهُ للتحالفا تِ السياسيةِ والإجتماعية والشعبية القائمة للتعاون والتآزر وتكامل الادوار, وباب الإنضمام لهذا التحالف سيبقى مفتوحاً لكل من يرغب بذلك".
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