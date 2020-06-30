المتحدث باسم الكاظمي: إجراءات حازمة قريبة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، وجود إجراءات حازمة قريبة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، مشيراً الى أن المطلوب الذي تم اعتقاله في عملية لجهاز مكافحة الارهاب قبل ايام ما يزال بعهدة القضاء.



وأضاف أن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لمواجهة جائحة وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "هناك إجراءات حازمة قريبة للدولة سيتم اتخاذها لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية في عموم البلاد"، موضحا أن "رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ".وأضاف أن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لمواجهة جائحة كورونا ، وأن الأموال المخصصة من موازنة الطوارئ تصرف حصرا لمواجهة الوباء". واشار الى ان "الاسبوع الماضي وردت معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية"، مبينا ان "تعامل جهاز مكافحة الإرهاب بشكل سريع مع تلك المحاولة". وتابع ملا طلال، ان "أمر القبض صدر بحق شخص واحد وتم القبض على 13 شخصاً كانوا متواجدين مع المطلوب".



ولفت الى انه "تم الإفراج عن 13 شخصاً فقط والمطلوب ما زال في عهدة القضاء". ولفت الى انه "تم الإفراج عن 13 شخصاً فقط والمطلوب ما زال في عهدة القضاء".

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