نتنياهو يتراجع: "الضم" يتطلب المزيد من المشاورات

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأن ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية يتطلب المزيد من المشاورات، وذلك للمرة الأولى.

وألمح علنا إلى عدم وجود ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ عملية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة بعد اجتماع له مع فد أمريكي برئاسة آفي بيركوفيتش.

وقال نتنياهو في احتفال جرى في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه:"تحدثت مع المبعثو الأمريكي لإيران برايان هوك عن التهديد الإيراني الذي لا يتوقف، وكذلك عن الإجراءات التي نتخذها في تصدينا لتلك التهديدات".

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وأضاف:" أما أفي بركوفيتش، فقد تحدثت معه ومع السفير فريدمان وأفراد وفدهم عن مسألة الضم، التي نعمل على بسطها هذه الأيام، والتي سنواصل العمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة".

وتصريحات نتنياهو، جاءت بعد لقاءه مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المفاوضات أفي بركوفيتش.

وتم اللقاء بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ورئيس الكنيست ياريف ليفين ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات ومدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رونين بيريتس.

وكان نتنياهو أعلن في الأسابيع الماضية إنه سيبدأ ضم نحو 30% من مساحة الضفة الغربية بدءا من يوم غد الأربعاء، ويعارض الفلسطينيون والمجتمع الدولي هذه الخطوة.