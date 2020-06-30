خطر الجماعات المتطرفة بأوروبا.. محاضرة بمركز الإمارات للدراسات

عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الثلاثاء، محاضرة عن حجم الخطر الناجم عن الجماعات المتطرفة في أوروبا، ومن ضمنها جماعة الإخوان وحزب الله اللبناني.



وألقت المحاضرة الضوء على أنشطة هذه الجماعات من خلال شبكة الإنترنت، وتحدثت المحاضرة أيضاً عن مؤشر الإرهاب في أوروبا خلال عام 2019 والربع الأول من العام الجاري (2020).

كما ناقشت المحاضرة أثر جهود أجهزة الاستخبارات، التي نجحت في تحييد عنصر المبادرة، الذي تمتَّعت به هذه الجماعات؛ جاعلةً تهديداتها محدودة وغير نوعيَّة.

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وسلّطت المحاضرة الضوء على مخاطر جماعة الإخوان الناجمة عن بناء المجتمعات الموازية في أوروبا، وتطرَّقت إلى وسائل وأساليب عملها، والمجالس الإسلامية التي تنمو في ظلالها، وأبرز شخصياتها ومعاقلها في أوروبا.

وتناولت المحاضرة أيضاً التحذيرات التي أطلقتها أجهزة الاستخبارات الأوروبية من الجماعات المتطرفة.

ويبدو جلياً أن أوروبا أدركت حجم المخاطر التي قد تنتج عن هذه الجماعات؛ لذلك اعتمدت خططاً واستراتيجيات وسياسات أمنية، نجحت في كثير من الأحيان في الحدّ من مخاطرها، وأن الأمر الذي لا خلاف عليه بين جميع الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية أن خطر هذه الجماعات ما زال قائماً.



