انتشال جثمان شاب توفي غرقًا بترعة السلام في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تمكن رجال الإنقاذ النهري في دمياط، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب توفي غرقًا بترعة السلام، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الطقس.

أخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، بينما تجمهر عدد من أهالي منطقة كوبري أولاد حمام، للمساعدة في البحث عن الجثمان وانتشاله، قبل أن تصل قوات الإنقاذ النهري، التي بدأت في الانتشار المكثف.

تبين أن الغريق يدعى عبده أبو حسن، في العقد الثالث من العمر، يقيم في قرية النجارين، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، في انتظار استصدار قرار النيابة بالدفن.

وأكد شهود عيان أن المتوفى كان يسبح في المياه، التي سبق أن شهدت حوادث غرق مماثلة، بسبب شدة التيار.