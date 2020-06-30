لبنان: استقالة قاضٍ حكم بمنع إجراء مقابلات صحفية مع السفيرة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قدم القاض اللبناني محمد مازح، الثلاثاء، استقالته من منصبه إلى مجلس القضاء الأعلى، بعدما جرى إحالته إلى التفتيش القضائي على خلفية الحكم.

وكان مازح أصدر حكما قضائيا بمنع السفير الأمريكية لدى بيروت، دورثي شيا، من الظهور في كل وسائل الإعلام العاملة داخل البلاد أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية وإعلامية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، إن قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور (جنوب) محمد مازح تقدم باستقالته على أثر إحالته للتحقيق أمام جهاز التفتيش القضائي​​​.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن البيان الصادر عن وزيرة العدل، ماري كلود نجم، الذي طلبت بموجبه إحالة القاضي مازح على المرجع القضائي المختص، وهو التفتيش القضائي، للنظر في القضية وإجراء المقتضى وفقا للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات، دفعه إلى تقديم استقالته إلى مجلس القضاء.

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وبحسب النهار، قدم القاضي مازح إستقالته الخطية في ديوان مجلس القضاء وغادر من دون أن يلتقي أعضاء مجلس القضاء كما كان مقررا.

وكان مازح أصدر حكما حظر بموجبه على أي وسيلة إعلامية لبنانية، أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، إجراء مقابلة مع السفيرة الأمريكية في لبنان، مع إقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة عام في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".

جاء ذلك في أعقاب تصريحات للسفيرة الأمريكية مؤخرا مع وسيلة إعلامية اعتبرها القاضي أنها تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية.

ورفضت الحكومة قرار المحكمة وانتقدت في الوقت ذاته تصريحات السفيرة شيا التي أثارت الجدل.

كانت شيا صرّحت بأن "اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان". وأشارت إلى أن "دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات".