إلحاق العمالة: إنهاء خدمة الوافدين العاملين بالحكومة الكويتية لن يؤثر كثيرا على المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة جميع الوافدين العاملين في الحكومة لن يكون له تأثير كبير على العمالة المصرية هناك.

وأعلنت الكويت إنها تستعد لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها خلال عامين ضمن برنامج لتوطين الوظائف الحكومية.

وبحسب ما نقلته، صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن أمام ديوان الخدمة المدنية سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في عام 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات، باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية فيما يعرف بخطة "التكويت".

وأضاف حمدي، أن عدد العمالة المصرية التي تعمل بالجهات الحكومية بالكويت ليس بكثير، حيث يتراوح عددهم بين 10 و20 ألف عامل.

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وتابع أن عدد العمالة المصرية بالقطاعات الخاصة هناك أكبر بكثير من الجهات الحكومية.

وبحسب حمدي، فإن عدد العمالة المصرية بدولة الكويت بجميع التخصصات يصل إلى حوالي 450 ألف عامل.

وذكر حمدي أن العمالة المنتظمة بالكويت لا تواجه أي مشكلات في مجالات عملها.

ووفقا لقول حمدي، العمالة فقط غير المنتظمة هي التي تواجه مشاكل هناك، وسوف يتم إنهاء عملهم وعودتهم إلى مصر.

ويصل عدد العمالة غير المنتظمة بالكويت إلى حوالي 70 و80 ألف عامل مصري، وفقا لقول رئيس شعبة إلحاق العمالة.