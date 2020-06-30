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"رواد السوشيال ميديا" يهاجمون الناشطة المصرية "منى مينا" بسبب ترويجها الشائعات 

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هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الدكتورة المصرية منى مينا بسبب ترويجها الشائعات التى ترددها جماعة الاخوان الارهابية. وقال رواد السوشيال ميديا: "اذا حكمت عقلك للحظة واحد ستجدين أن أفعالك مشابهه لدعاة الفوضى والتخريب وعلى رأسهم جماعة الاخوان الارهابية، فانت تشككين فى جهد الدولة لمواجهة فيروس ، ما الذى اكد لك انك قادرة على الفهم اكثر من مؤسسات الدولة وخبراء منظمة الصحة العالمية". وأوضح الرواد: "يجب ان تتذكرى أن الشعب المصري الواعي لفظ جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم فى 30 يونيو ومحاهم من التاريخ فى لحظة". وأكد رواد السوشيال ميديا: "أفيقى قبل أن تندمي وتجدين نفسك وقد نبذك الجميع واعلنوا براءتهم منك ومن افعالك".
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MO Nasa

MO Nasa

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