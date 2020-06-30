أعمال عنف في إثيوبيا بعد مقتل مغني شهير.. والسلطات تقطع الاتصالات والإنترنت

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون بعد اندلاع الاحتجاجات في إثيوبيا بعد مقتل المغني البارز هاشالو هونديسا.

وبعد وفاته، تدفقت حشود كبيرة أو المحتجين على العاصمة من منطقة أوروميا بشكل رئيسي، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور، كما عانت

بلدة أداما من عنف شديد، حيث وردت أنباء عن إصابات بطلقات نارية، وهناك الكثير من الضحايا، معظمهم إصابات بالرصاص، وتوفي ثلاثة ولا يزال هناك مصابون في حالة حرجة".



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن

أحد الأطباء: "هناك أيضًا أكثر من 10 مرضى يعانون من إصابات الحروق، وقالوا إن منازلهم أضرمت فيها النيران".وقالت السفارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها "ترصد تقارير الاحتجاج والاضطرابات، بما في ذلك إطلاق النار في جميع أنحاء أديس أبابا"، وقالت أيضا إن هناك احتجاجا خارج السفارة الأمريكية.تم نشر قوات الشرطة حول المدينة ردًا على أنباء العنف.