إسبانيا تفتح الحدود مع المغرب في حالة المعاملة بالمثل فقط

قالت ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب، إلا في حالة التوصل لاتفاق على المعاملة بالمثل، يسمح للإسبان بدخول أراضي المملكة وفقا لموقعروسيا اليوم.
والمغرب ضمن مجموعة من 15 دولة ستدرج على قائمة وجهات السفر الآمنة التي سيكشف عنها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وكشفت الدول المدرجة في القائمة عن موقفها من إعادة فتح الحدود، ومنها تونس بالإيجاب والجزائر بالرفض، فيما لم يعلن المغرب عن أي قرار، على الرغم من انتظار الرأي العام توضيحات بشأن المغاربة المقيمين في الخارج أو العالقين، أو مغاربة الداخل الذين يرغبون في السفر.
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