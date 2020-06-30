الرئيس اليمني: حريصون على السلام المستدام بعيدًا عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات

جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحرص على تحقيق السلام الشامل في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن الدولي، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هادي أكد خلال لقائه في العاصمة هادي أكد خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، "الحرص على السلام الذي يفضي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيدا عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات"​​​. واتهم الرئيس اليمني، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بـ"التعنت وعدم الرغبة في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مختلف مراحل ومحطات السلام". من جانبه، نقل غريفيث للرئيس هادي، "تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يتطلع إلى التواصل معه ودعم جهوده الصادقة نحو السلام".

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