العراق يسجل 104 وفيات و1958 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 حالات وفاة و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
جاء في بيان للوزارة أنه "تم فحص 12425 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذبداية تسجيل المرض في العراق 544545 نموذجًا".
وأضاف: "تم تسجيل 1786 حالة شفاء في ذات المدة".
وبلغ مجموع الإصابات في العراق 49109 إصابات، وحالات الشفاء 24760 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 1943 حالة".
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