سوريا تُسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وشفاء 3 حالات.
عدد الحالات المسجلة بالفيروس في سوريا حتى الآن وصل إلى 279 إصابة شفي منها 105 حالات، وتوفيت 9 حالات.
وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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