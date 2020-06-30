السعودية تُسجل 4387 إصابة جديدة و50 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1649 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكترونياليوم إلى تسجيل 4387 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 190 ألفًا و823 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 3648 حالة شفاء، ليصلإجمالي المتعافين إلى 130 ألفًا و766 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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