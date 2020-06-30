كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعلن إحباط محاولتي تهريب أسلحة إيرانية للحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولتيّ تهريب أسلحة إيرانية لمليشيا الحوثي في اليمن.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

يأتي ذلك ضمن المحاولات العدائية والإرهابية المستمرة، بإطلاق 8 طائرات بدون طيار "مفخخة" و3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الأخير يعد عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد المالكي استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

وكان التحالف العربي قد أعلن إسقاط 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيات الحوثية وكانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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