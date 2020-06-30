كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر رد فعل الاتحاد الأوروبي حول قانون الأمن الصيني لهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الاتحاد الأوروبي عن غضبه في الوقت الذي عبرت فيه بريطانيا واليابان عن قلقهما، اليوم الثلاثاء، بعد أن أقرت سلطات الصين قانون الأمن القومي لإقليم هونج كونج الذي يهدد بإدخال تغييرات صارخة على المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الصين.

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل في مؤتمر صحفي: "نأسف لهذا القرار"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف: "هذا القانون يخاطر بتقويض درجة عالية من الحكم الذاتي في هونج كونج بشكل خطير وله تأثير ضار على استقلال القضاء وسيادة القانون."

جاء القانون الذي وافق عليه في وقت سابق البرلمان الصيني في الغالب من المطاط، بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، والتي كانت مضمونة الحريات التي لا تتمتع بها البر الرئيسي بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" في تسليم 1997.

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وقالت السلطات في بكين وهونج كونج مراراً إن التشريع يستهدف بعض "مثيري الشغب" في هونغ كونغ ولن يؤثر على حقوقها وحرياتها ولا على مصالح المستثمرين.

وعلى الرغم من هذه التأكيدات، حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب وخيمة على التشريع، والتي يقول نشطاء الديمقراطية والدبلوماسيون وبعض الشركات إنها ستعرض للخطر وضع هونج كونج شبه المستقل ودورها كمركز مالي عالمي.

وقالت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "سنولي اهتمامًا دقيقًا بكيفية الرد"، مضيفة، أن الكتلة تناقش تدابير الاستجابة المحتملة مع الشركاء الدوليين". ولكن دون إعطاء تفاصيل.