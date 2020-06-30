كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تسجل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و490 حالة شفاء وحالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن وزارة الصحة، أن مجموع الحالات المسجلة بلغ 48.667 حالة.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، عن وفاة شخص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 315 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 37,566.

وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عن إجراء 43,551 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والكشف عن 449 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 48,246 حالة.

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وذكرت الإمارات: أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس، كما تم تسجيل 665 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا"، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 314 حالة، وعدد حالات الشفاء إلى 37,076، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,329 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,602 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.