كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يحذر من الاستخفاف بقواعد منع انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، اليوم الثلاثاء، المواطنين من الاستخفاف بقواعد منع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قام بتمديد مخطط الضمان الاجتماعي الضخم حتى نوفمبر.

وقال رئيس الوزراء، في خطاب تلفزيوني: "منذ أن بدأ تخفيف القيود في البلاد، ازداد الإهمال في السلوك الشخصي والاجتماعي، إن المواطنين يتجاهلون المبادئ التوجيهية بشأن التباعد الاجتماعي وغسل اليدين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

استعدت عدة مدن هندية لتمديد عمليات الإغلاق لمكافحة انتشار العدوى، اليوم الثلاثاء، مع بقاء حالات جديدة يوميا في البلاد قريبة من 20,000.

تحت ضغط ترك الفقراء ليعولوا بأنفسهم في وقت مبكر من إغلاق صارم بدأ في مارس، أعلن "مودي" عن تمديد مخطط يوفر الحبوب الغذائية المجانية لـ 800 مليون هندي، بتكلفة تبلغ نحو 12 مليار دولار.

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وقال حزب المؤتمر المعارض، برئاسة راهول غاندي، إن الإجراءات غير كافية، داعيًا إلى تحويلات نقدية مباشرة إلى أشد الناس فقرًا في البلاد.

أبلغت الهند عن 18522 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة السابقة ، وفقًا لبيانات الصحة الفيدرالية التي صدرت، اليوم الثلاثاء، بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي البالغ 19096 يوم الأحد.

مع وجود أكثر من 550.000 إصابة، تتخلف الهند فقط عن الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي الحالات.

توفي أكثر من 16000 شخص في الهند - وهو رقم منخفض بالمقارنة مع البلدان التي لديها أعداد مماثلة من الحالات - على الرغم من أن الخبراء يخشون من أن مستشفياتها لن تكون قادرة على التعامل مع الارتفاع الحاد في الإصابات.