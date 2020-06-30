الناظور.. توقيف شخص لتورطه في إعداد وترويج مشروبات كحولية بعلامة تجارية مزيفة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 60 سنة، من ذوي السوابق القضائية في التزوير والتهريب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مشروبات كحولية تحمل علامة تجارية مزيفة والإضرار بالصحة العامة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بمدينة سلوان، وبحوزته 228 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل علامة تجارية مزيفة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمدينة الناظور عن حجز 50 لترا من الكحول الطبي الخام، و1630 وحدة من أغطية القنينات و1238 ملصقا لعلامة تجارية لخمور أجنبية، فضلا عن لترين من نكهات أحد أنواع الخمور ومرك ز مشروب كحولي، فضلا عن مجموعة من المعدات والقنينات التي تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشروبات الكحولية المضبوطة بحوزة المشتبه فيه كلها مغشوشة، وأن هذا الأخير يتوفر على ورشة بمنزله يستغلها في خلط مادتي الكحول الطبي المهرب ونكهة خاصة بالمشروبات الكحولية في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة، قبل تعبئتها في قنينات تحمل علامة تجارية مزيفة وترويجها على أساس أنها مشروبات كحولية أصلية من أصل أجنبي.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.