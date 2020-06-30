عشية المسيرة الاحتجاجية.. اعمارة: تمثيليات مهنية للنقل غلطت الرأي العام وافترت علينا

وجه عبد القدار اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الثلاثاء، اتهامات لتمثيليات مهنية بتغليط الرأي العام، عشية تنظيمها لمسيرة احتجاجية في اتجاه العاصمة الرباط، احتجاجا على الشروط المفروضة عليهم، لاستعادة نشاطهم، في ظل تخفيف الحجر الصحي.

وقال اعمارة، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن “الذي وقع مؤخرا من طرف بعض التمثيليات المهنية للنقل الجماعي للمسافرين، مثير الإستغراب، لما يتضمنه من تغليط للرأي العام وإفتراء على الوزارة”.

وأضاف اعمارة أن تمثيليات نقابية وجهت مقترحاتها إلى الوزارة المعنية لاستعادة نشاط النقل الطرقي، وبناء على ذلك صيغت دفاتر تحملات، روعيت فيها، حسب الوزير، توجيهات السلطات المعنية بتدبير مخاطر الجائحة، خصوصا السلطات الصحية، وهي الدفاتر، التي همت النقل الجماعي للمسافرين، والنقل المزدوج، والنقل السياحي، ونقل المستخدمين، التي حرصت على إقرار عدد من الإجراءات الاحترازية، التي ينبغي الالتزام بها حماية للمواطنين، سواء كانوا مرتفقين، أو عاملين، وشرع في استئناف أنشطة النقل الطرقي، والسككي على مرحلتين، وبإحترام تصنيف العمالات، والأقاليم.

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واستغرب اعمارة حديث النقابات عن فرض دفاتر التحملات، وقال: “غير أن بعض التمثيليات، خرجت ببلاغات تتهم فيها الوزارة بفرض دفاتر تحملات بشروط تعجيزية، وبأن الوزارة لم تشركهم في صياغة هذه الدفاتر”، مضيفا أن “كل ما جاء في دفاتر التحملات، وهي موجودة عند المهنيين، لا يخرج عن المقترحات، التي جاءت بها المراسلة الآنفة الذكر”.

اعمارة عمم “مشروع مخطط إقلاع النقل الطرقي للمسافرين”، الذي قدمته التمثيليات المهنية للوزارة، ومن ضمن ما جاء فيه أن الهيآت “نقترح طريقة تتعلق بنسبة ملء الحافلات، خلال مراحل إعادة اشتغال القطاع، واستئناف تقديم خدماته على الشكل التالي: نسبة 50 في المائة، خلال الأسابيع الأولى، والانتقال إلى نسبة 75 في المائة، خلال الأسابيع الأخيرة منه، ونسبة 100في المائة من ملء الحافلات، مع بداية شهر يوليوز 2020”.