برلمانيون يطالبون الوزير “الفردوس” بالاهتمام بالوضع الصحي للفنانة شامة الزاز

طالب برلمانيون، اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، بالتدخل، والاهتمام بأيقونة فن الطقطوقة الجبلية شامة الزاز، التي تمر، حاليا، من ظرف صحي صعب.

واستغل برلمانيو لجنة التعليم والثقافة والاتصال حضور وزير الثقافة والشباب والرياضة اجتماعا، صباح اليوم، لتسليط الضوء على الوضع الصحي الصعب، الذي تمر منه شامة الزاز.

وتدارست اللجنة، في اجتماعها، وضعية الفنانين، والسينمائيين، والأدباء، في ظل جائحة فيروس كورونا، إلى جانب الوضعية الثقافية، والفنية، وكيفية تدبير الدعم، المقدم من الوزارة لفائدة الجمعيات الثقافية، خلال الجائحة، وما بعدها.

ويذكر أن الفنانة شامة الزاز نقلت، أخيرا، من مستشى تاوانت إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة فاس، للخضوع للعلاج اللازم، بعد تدهور حالتها الصحية، جراء مشاكل في صمامات قلبها، إذ يرتقب أن تخضع لعملية جراحية.