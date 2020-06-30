تداعيات “كورونا”.. “الكاف” يؤجل كأس أمم إفريقيا المقرر في الكامرون

‏قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، في اجتماعه، المنعقد، اليوم الثلاثاء، تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2021، الذي كان مقرر إقامته في الكاميرون.

وعقد المكتب المذكور، اليوم، اجتماعه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لحسم مصير بطولات الأندية والمنتخبات بالقارة السمراء، وقرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية، إلى يناير 2022، على أن يقام كأس إفريقيا للمحليين، في يناير 2021.

وكان مقررا أن تجرى نهائيات الكان في الكاميرون، في شهر يناير 2021، قبل أن يتم تأجليها، بسبب انتشار فيروس كورونا.