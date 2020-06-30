قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، في اجتماعه، المنعقد، اليوم الثلاثاء، تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2021، الذي كان مقرر إقامته في الكاميرون.
وعقد المكتب المذكور، اليوم، اجتماعه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لحسم مصير بطولات الأندية والمنتخبات بالقارة السمراء، وقرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية، إلى يناير 2022، على أن يقام كأس إفريقيا للمحليين، في يناير 2021.
وكان مقررا أن تجرى نهائيات الكان في الكاميرون، في شهر يناير 2021، قبل أن يتم تأجليها، بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تداعيات “كورونا”.. “الكاف” يؤجل كأس أمم إفريقيا المقرر في الكامرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.