تفاصيل عمل سعد لمجرد الجديد.. يغني باللهجة المصرية لأول مرة

يغازل الفنان المغربي، سعد لمجرد، الجمهور المصري في عمله الجديد، الصادر يوم 5 يوليوز المقبل، إذ سيقدم لأول مرة في مساره عملا باللهجة المصرية.

وتعامل لمجرد في جديده مع فريق عمل مصري، يضم الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي‬، والموزع توما.

وكان لمجرد قد كشف طبيعة فيديو كليب عمله الجديد، من خلال صورته الترويجية، إذ اعتمد على تصوير داخلي، يرتكز على مؤثرات بصرية.

وقال لمجرد عن جديده، سابقا: “أريد أن أخبركم أنني أعمل على مشروع جميل، وأقضي وقتي في جعله مثاليا، حتى تفخروا بي مرة أخرى، وتتمكنون من الاستمتاع به إن شاء الله”.