تفاصيل عمل سعد لمجرد الجديد.. يغني باللهجة المصرية لأول مرة

يغازل الفنان المغربي، سعد لمجرد، الجمهور المصري في عمله الجديد، الصادر يوم 5 يوليوز المقبل، إذ سيقدم لأول مرة في مساره عملا باللهجة المصرية.
وتعامل لمجرد في جديده مع فريق عمل مصري، يضم الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما.
وكان لمجرد قد كشف طبيعة فيديو كليب عمله الجديد، من خلال صورته الترويجية، إذ اعتمد على تصوير داخلي، يرتكز على مؤثرات بصرية.
وقال لمجرد عن جديده، سابقا: “أريد أن أخبركم أنني أعمل على مشروع جميل، وأقضي وقتي في جعله مثاليا، حتى تفخروا بي مرة أخرى، وتتمكنون من الاستمتاع به إن شاء الله”.
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