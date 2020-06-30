مصر تكشف عن ذهب في الصحراء الشرقية "يُقدّر بأكثر من مليون أوقية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن كشف للذهب في صحراء مصر الشرقية "باحتياطي يٌقدّر بأكثر من مليون أوقية".

وقال البيان إن الكشف وقع في منطقة "إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص".

وأوضح البيان أن الكشف وقع بالتحديد "في منطقة امتياز شركة ‘شلاتين‘ المصرية للثروة المعدنية"، بإجمالي استثمارات بأكثر من مليار دولار على مدار العشر سنوات القادمة.

وطرح وزير البترول والتعدين المصري في آذار/ مارس مزايدة مصر الأولى للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية وأرجئ إغلاقها حتى أيلول/سبتمبر بسبب ظروف جائحة كوفيد-19، بعدما كان مقررا في تموز/ يوليو.

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وتعتبر شركة "سنتامين" الأسترالية هي رائدة التنقيب عن المعدن النفيس في البلاد حيث لها حق إدارة واستغلال منجم السكري، المنجم الأكبر للذهب في البلاد منذ عام 2005.

وسجّلت الشركة، حسب موقعها الرسمي، إنتاج 480,5 ألف أوقية ذهب بإجمالي إيرادات 652 مليون دولار.

وفي شباط/ فبراير وافقت الحكومة المصرية على منح رخصة تنقيب عن الذهب لشركة "أتون ربسورسز" الكندية، لتصبح الثانية في هذا المجال بعد "سنتامين".