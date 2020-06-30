الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات بقيمة 2.3 مليار يورو إلى سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية بقيمة 2.3 مليار يورو إلى سورية خلال الفترة ما بين 2020 - 2021.
جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، خلال "مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال بوريل إنه "تتعهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.3 مليار يورو لمساعدة سورية في الفترة 2020-2021".
وأشار إلى أن الوضع لا زال خطيرا في سورية، داعيا إلى توسيع هدنة وقف إطلاق النار التي توصلت إليها تركيا وروسيا في آذار/ مارس الماضي في إدلب ليشمل كل أنحاء البلاد.
وشدد بوريل على ضرورة اغتنام الفرصة من أجل التوصل إلى الحل السياسي في سورية، مبينا بالقول إنه "يجب أن تجبر جميع الأطراف، النظام السوري على الانخراط في المفاوضات وإنهاء القمع السياسي".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الشعب السوري وطالبي اللجوء في البلدان المجاورة لسوريا.
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