القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأنه طرأ تطور جديد بخصوص مستقبل النجم الإسباني، سيرجيو راموس، مع فريقه ريال مدريد.
وينتهي عقد راموس مع الميرنغي في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد.
ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد إذا عرض على راموس التجديد لمدة موسم واحد، فإنهم سيقدمون للاعب راتبًا سنويًا يبلغ 18 مليون يورو.
وأشار إلى أنه في حالة تقديم عقد جديد لراموس حتى 2023، فإن المدافع الإسباني سيستمر في تقاضي راتبه الحالي (13 مليون يورو).
وسبق أن ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن راموس يريد التجديد مع ريال مدريد لأكثر من موسم.
كانت هذه تفاصيل خبر تطور جديد حول مستقبل راموس مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.