تطور جديد حول مستقبل راموس مع ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأنه طرأ تطور جديد بخصوص مستقبل النجم الإسباني، سيرجيو راموس، مع فريقه ريال مدريد.

وينتهي عقد راموس مع الميرنغي في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد إذا عرض على راموس التجديد لمدة موسم واحد، فإنهم سيقدمون للاعب راتبًا سنويًا يبلغ 18 مليون يورو.

وأشار إلى أنه في حالة تقديم عقد جديد لراموس حتى 2023، فإن المدافع الإسباني سيستمر في تقاضي راتبه الحالي (13 مليون يورو).

وسبق أن ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن راموس يريد التجديد مع ريال مدريد لأكثر من موسم.