ميسي يستغني عن 3 لاعبين مقابل عودة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أبدى استعداده للتضحية بثلاثة من لاعبي برشلونة مقابل عودة البرازيلي، نيمار دا سيلفا، للعب بجواره.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي مستعد للتخلي عن خدمات ثلاثي هجوم برشلونة أنطوان غريزمان ومارتن برايثوايت وعثمان ديمبلي، من أجل إعادة نيمار إلى "كامب نو".

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي كان يضغط على إدارة برشلونة خلال الصيف الماضي، للتوقيع مع نيمار مرة أخرى.

يذكر أن عقد اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، لكن يمكن فسخه هذا الصيف نظير تعويض يقترب من 170 مليون يورو.

ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع نيمار، ولا يزال الثنائي يتحدث معًا باستمرار رغم رحيل اللاعب البرازيلي عن برشلونة.