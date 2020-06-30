الطيرة: تجميد أمر هدم قاعة الأفراح مؤقتا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة المركزية في اللد، أمرا يقضي بتجميد مؤقت لأمر الهدم الصادر بحق قاعة الأفراح في مدينة الطيرة بادعاء البناء دون ترخيص.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن المحامي الموكل في القضية، علاء تلاوي، تلقى القرار صباح اليوم، الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار جديد خلال الساعات القادمة.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تصر على هدم قاعة "الرغدان" في الطيرة، رغم امتلاك أصحابها أمرا يتيح لهم استعمال القاعة لغاية 3 أعوام.

وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، في الأيام الأخيرة، قد سلمت أصحاب القاعة، أمر الهدم الفوري، مع إلغاء أمر استخدام القاعة الذي تلقوه من البلدية قبل عام، لمدة 3 أعوام، والذي يتيح لهم العمل بالقاعة.