بسبب كورونا: احتجاج في ديزني لاند على خطط استئناف العمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترض عاملون بمنتجع ديزني لاند في كاليفورنيا حديثًا، بتنظيمهم لمسيرة سيارات، على قرار رفض شركة "والت ديزني" بتوفير الحماية الكافية للموظفين عند عودة الوجهة الترفيهية للعمل في ظل انتشار جائحة.

وخططت الشركة لاستقبال الضيوف في ديزني لاند ومتنزه كاليفورنيا "أدفنشر" المجاور بدءًا من 17 تموز/ يوليو المقبل، لكنها أرجأت الأمر لموعد غير محدّد.

وقالت ديزني هذا الأسبوع إنها ستحدد موعدًا جديدًا لإعادة الافتتاح بعد أن تصدر الولاية الإرشادات العامة بشأن كيفية عودة متنزهات الألعاب لاستئناف نشاطها بأمان في خضم تفشي فيروس كورونا بالعالم.

ونظم "تحالف الاتحادات العمالية للمنتجع"، وهو كيان مؤلف من 11 اتحادًا يمثلون 17 ألف عامل في ديزني لاند، مسيرة سيارات سار بها نحو 200 سيارة، يوم السبت الماضي. ودعت الاتحادات الشركة إلى الالتزام بتوفير فحوص ميدانية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأغلقت "ديزني" متنزهاتها في كانون الثاني/ يناير الماضي، مع انتشار فيروس كورونا. وأعادت فتح متنزهاتها في شنغهاي وهونغ كونغ أمام أعداد محدودة من الضيوف. وتعتزم الشركة فتح متنزه "والت ديزني وورلد" في فلوريدا يوم 11 تموز/ يوليو المقبل.