شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعات للمليشيا بحجة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 30/حزيران/2020، تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بغارتين تجمعات للمليشيا في مديرية حيران بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وكثف التحالف قصفه أهدافا للمليشيا خلال الساعات الماضية في عدد من المحافظات اليمنية

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