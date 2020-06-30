الارشيف / اخبار العالم

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الأربعاء

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الأربعاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

 

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

 

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، يصبح متوسط صباح "الخميس".. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند 21:55 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

 

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا في البداية يصبح خفيفا إلى متوسط بعد الظهر .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:53 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الاول عند الساعة 12:10 والجزر الثاني عند الساعة 01:03 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

 

 

أبو ظبي 44 30 75 15

 

دبي 42 28 65 20

 

الشارقة 41 27 75 20

 

عجمان 41 28 70 20

Advertisements

 

أم القيوين 41 29 80 25

 

رأس الخيمة 42 27 80 20

 

الفجيرة 37 33 80 60

 

العين 45 33 60 15

 

ليوا 44 28 85 30

 

الرويس 42 29 85 30

 

السلع 43 30 85 35

 

دلما 39 29 85 40

 

طنب الكبرى 38 28 85 45

 

طنب الصغرى 38 28 85 45

 

أبو موسى 38 28 85 45

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا