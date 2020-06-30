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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الثلاثاء، عن إجراء 63 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وتسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 48,667 حالة.
كما أعلنت عن وفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة وبالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 315 شخص.
وتسجيل 490 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 37,566 حالة.
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