شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 4 وفيات و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 46195 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتهم بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 354 حالة وفاة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن حالات الإصابة الـ 671 تضمنت 435 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 83ر64% و236 لغير الكويتيين بنسبة 17ر35%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 4 وفيات و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.