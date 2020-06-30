اغلاق باب الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027

رياضة 2020-06-30 | 15:57 546 مشاهدة أغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، باب الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027، بتقدم 5 دول رسمياً لاستضافة البطولة. وأكد مصدر آسيوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن "5 دول تقدمت رسمياً لاستضافة البطولة الأكبر قارياً وهي، السعودية ، وقطر، والهند، وأوزبكستان وإيران". وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات 3 أشهر حتى 30 يونيو الجاري، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 ايار الماضي.



وأوضح في بيان رسمي: "اتخذ القرار في ضوء وباء فيروس

وأوضح في بيان رسمي: "اتخذ القرار في ضوء وباء فيروس كورونا الحالي، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".

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