بدءاً من مساء اليوم.. حملة تعفير كبرى في مناطق بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن انطلاق حملة تعفير كبرى في مناطق واسعة من بغداد بدءاً من مساء اليوم، مؤكدة أنها تستمر لأيام عدة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كافة دوائر الامانة مستعدة لاطلاق حملة تعفير كبرى وواسعة تتضمن مناطق مختلفة من العاصمة بغداد تبدأ الليلة وتستمر لعدة ايام".

وأضاف البيان أن "الامانة تسلمت مواد التعفير التي قدمتها وزارة النفط بعد لقاء جمع امين بغداد بوزير النفط في وقت سابق تم خلاله التباحث في عدة مسائل منها الاتفاق على تجهيز امانة بغداد بمواد التعفير ليقوم كادر الامانة البشري والآلي سيما مدافع التعفير المصنعة من قبل الامانة بحملات تعفير اضافية لدعم الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".