وزير الخارجية خلال مُؤتمر بروكسل: العراق يستضيف 260 ألف لاجئ

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة شارك في مُؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة؛ وذلك عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس، ويُلقي كلمة العراق".ونقل الصحاف عن حسين قوله، إن "الحفاظ على وحدة سوريا،وسيادتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وعدم التدخّل في شُؤُونها الداخليّة، ويدعم عودتها إلى المنظومة العربيّة"، مبيناً أن "الحلّ السياسيّ هو الضمان الوحيد لإيقاف مُعاناة الشعب السوريّ".

وأشار إلى "ضرورة مُحارَبة التنظيمات الإرهابيّة كافة من دون التمييز بين تنظيم إرهابيّ وآخر وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابيّ، وفكره المُتطرّف"، مؤكداً أن "العقوبات، والإجراءات المفروضة على سوريا أثّرت بشكل كبير في الشعب السوريّ، وفي أوضاع الإغاثة، والتعليم، والاقتصاد، والصحّة بشكل خاصّ في ظلّ جائحة كورونا".



وشدد وزير الخارجية، على "أهمّية استمرار دعم المُجتمَع الدوليّ للدول التي تستضيف اللاجئين السوريّين، ولاسيّما العراق إذ يستضيف (260) ألف لاجئ خُصُوصاً في الظرف الحاليّ".

وحذر من أن "استمرار الأوضاع الحاليّة في سوريا يُشكّل تهديداً خطيراً للأمن الوطنيّ العراقيّ، ويتسبّب بعُبُور عشرات الآلاف من الإرهابيّين والمقاتلين الأجانب صوب الأراضي العراقيّة".

وأكد على" أهميّة أن يخرج مُؤتمَر بروكسل بنتائج إيجابيّة تُساهِم في إحلال الأمن والسلام في سوريا، والمنطقة".

