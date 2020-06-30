الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده أمام 15 بلدا ويستثني الولايات المتحدة

اعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن فتح حدوده أمام 15 بلدا واستثنى الولايات المتحدة الاميركية. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده أمام 15 بلدا من بينها الصين بعد تخفيف قيود كورونا ويستثني الولايات المتحدة". واتخذت معظم دول العالم في سبيل مكافحة "كورونا"، إجراءات استثنائية تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

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