علي ياسين يذود عن عرين النوارس الموسم المقبل

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "نادي الزوراء، تعاقد مع الحارس علي ياسين، قادماً من الطلبة لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل".

تجدر الإشارة الى ان نادي الزوراء، قد تعاقد مع اللاعب ضرغام إسماعيل وعمار عبد الحسين وعلاء عبد الزهرة ومحمد صالح، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

