الصحة: لدينا تقييم بشأن مدى النتائج المتحققة من الحظر وقدمناه إلى اللجنة العليا

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن لديها تقييم بشأن مدى النتائج المتحققة من الحظر، مؤكدة تقديمه إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "اللجنة العليا في اجتماعها الأخير أوصت بدعم وزارة الصحة وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين ومعالجة أي نقوصات قد تحصل". وأضافت أن "لديها تقييم بشأن مدى النتائج المتحققة من الحظر وقدمناه إلى اللجنة العليا"، كاشفة عن "توجه لوضع آلية لاستيعاب الخريجين في المجالات الصحية والطبية".





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