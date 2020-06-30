نائب يدعو الحكومة لاعتماد حلول اخرى غير حظر التجوال لاحتواء كورونا

دعا النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الثلاثاء، الحكومة لاعتماد خيارات اخرى غير حظر التجوال لاحتواء وباء كورونا وتقليل نسبة الاصابات بين المواطنين.
واضاف، ان "الحكومة عليها التركيز على التوعية المجتمعية بضرورة التباعد بين المواطنين بمسافات تمنع انتقال العدوى، وان تعمل الوحدات الامنية والقوات المنتشرة في المناطق باجراء نداءات داخل المناطق الى المواطنين ترشدهم من خلالها لخطورة الموقف وضرورة التباعد ولبس الكمامات والقفازات".
واكد البخاتي، ان "اعتماد هذه الحلول نعتقد انها الامثل والتي لا تثقل كاهل المواطن، كما انها ستكون اكثر فائدة، على اعتبار ان حظر التجوال يطبق في مراكز المدن، في وقت ان المناطق الشعبية تصول وتجول ولا تلتزم باجراءات الحظر".
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