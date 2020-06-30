موعد اولي لانجاز مشروع الجسر الثالث في نينوى

اعلنت شركة اشور العامة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان، الثلاثاء، عن تواصل العمل بمشروع الجسر الثالث في محافظة نينوى، متوقعة انجازه نهاية العام الحالي.
وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد نواصل العمل في اعاده اعمار جسر الموصل الثالث (ابو تمام) في محافظة نينوى الذي يربط الجانب الايسر مع الجانب الأيمن والذي يعد من الجسور المعقدة كونه يحتوي على اقواس والتواءات اضافة الى جماليته".
واضاف البيان أن "الجسر الذي تم تفجيره خلال حرب التحرير ضد عصابات داعش الارهابية سيتم انجازه بكلفة 16.3 مليار دينار نهاية هذا العام قبل وقته المحدد وضمن المواصفات المطلوبة".
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