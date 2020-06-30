أعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن تصديق اعترافات متهم بقتل زوجته بـ "كابل شحن" بسبب مشاجرة مع والدته.

وذكر المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "محكمة تحقيق الضلوعية التابعة لرئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية صدقت اقوال متهم من مواليد 1999 اقدم على قتل زوجته بواسطة (كيبل شحن موبايل) ويعود ذلك الى خلاف حدث بين المجنى عليه ووالدته بحسب اعترافاته التي ادلى بها امام محكمة التحقيق".



وأضاف أنه "تم تصديق اقواله استنادا لاحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالته الى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يصدق اعترافات متهم بقتل زوجته بـ 'كابل شحن' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.