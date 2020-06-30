اشتباكات عرقية تخلف 45 قتيلا بجنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 45 شخصا على الأقل، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات طائفية بدولة جنوب السودان بحسب ما أفاد مسؤول.

وقال أندرو دينج، المفوض بمقاطعة تونج نورث في ولاية واراب بشمال البلاد لوكالة الأنباء الألمانية إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا أيضا عندما هاجم مسلحون من جماعة "أتوك بوك" العرقية عدة قرى يقطنها أفراد جماعة "أبوك باريك" بالمقاطعة.

وأضرم المهاجمون النيران في عدة قرى ما دفع الآلاف من السكان للفرار من المنطقة.

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وتعتقد السلطات المحلية أن الهجوم جاء ردا على هجوم مماثل وقع قبل عدة أسابيع.

وتشهد دولة جنوب السودان اشتباكات بين جماعات عرقية منذ قرون.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت مطلع الشهر الجاري من أن العنف المسلح الذي يتسبب في حدوث وفيات وإصابات ونزوح" في ازدياد بعدة مناطق في جنوب السودان".