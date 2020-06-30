بعد تكفير وتهديد بالاغتيال.. مخاوف تونسية من "إرهاب" النهضة

يتخوف كثير من التونسيين من عمليات اغتيال قد تطال قيادات نقابية مناهضة لخيارات تنظيم الإخوان الإرهابي كما حدث مع المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.

وخلال الآونة الأخيرة، تخوض حركة النهضة الإخوانية عبر مناصريها حربًا شرشة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية معادية للخيارات الاقتصادية لما يسمى بالإسلام السياسي ولتوجهاته الأيديولوجية.



وهدد بعض مناصري حركة النهضة بسفك دماء الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إثر تنديده بما اعتبره توجهات إخوانية قد تضر بالمؤسسات العمومية وتحركات مشبوهة لائتلاف الكرامة الإخواني تمس مدنية الدولة.

وأطلق كل من مناصري حركة النهضة الإخوانية وذراعها العنيف "ائتلاف الكرامة" شعارات تدعو لتعنيف عدد من النقابيين على رأسهم الطبوبي بسبب مواقفه المناهضة لتوجهات الإسلام السياسي.

وظنت الحركة الإخوانية وحلفاؤها أنها قادرة على ترويض أكبر منظمة نقابية في تونس بعد صعود "الطبوبي" المحافظ أمينا عاما لهذه المنظمة لكنها اصطدمت بجدار نقابي معاد للتوجهات الليبيرالية المتناقضة وخيارات الدولة الإسلامية.

ودعا أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الموالين لحركة النهضة إلى سفك دماء الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل بسبب معاداته لخيارات الإخوان وإطلاقه حملة للتصدي لهم في البرلمان.

ائتلاف الشر

ونددت حركة "مشروع تونس" برئاسة محسن مرزوق ( الحزب الذي يترأس كتلة الإصلاح بالبرلمان) بـ"التهديدات المشينة التي وجهتها الأطراف الإخوانية ضد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل والداعية لهدر دمه".

وأعرب الحزب، في بيان، اطلعت عليه ”الخليج 365”، عن استغرابه من "غياب عمل أمني سيبراني ممنهج لتفكيك هذه المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي والقبض على المجموعات الإرهابية التي تقف وراءها"، لافتا إلى تعرّضه "لتهديدات مماثلة دون أن تحرك النيابة العمومية ساكنا".

بدوره، اعتبر الطبوبي، خلال إشرافه على تجمع عمالي انتظم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة صفاقس ( ثاني أكبر مدينة بعد تونس العاصمة) أن ما وصفه بـ"ائتلاف الشر" المعادي للعمل النقابي" يريد ضرب الديمقراطية ومكتسبات الدولة المدنية وتغيير النمط المجتمعي.

وقال الطبوبي إن "المنظمة الشغيلة تتصدى للدواعش الذين يعملون على تدمير كل رصيد وطني ومكتسبات الدولة المدنية"، مشيرا إلى أن "المنظمة بقدر ما أن أياديها مفتوحة لكل من يعمل على بناء تونس ومصلحتها بقدر ما هي جاهزة لمعركة كسر العظام".

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مربع العنف

وعاد المشهد السياسي في تونس إلى ما كان عليه سنوات 2012 و2013 وساد خطاب التكفير والتحريض على العنف رغم ترويض حركة النهضة من طرف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ومع صعود ائتلاف الكرامة المحافظ إلى البرلمان بات خطابات التكفير تعلن في الجلسات العامة تحت قبة السلطة التشريعية.

ومرارًا، قام النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بـ"تكفير" رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، وأعضاء حزبها، في خرق صارخ للدستور الذي نصّ على التزام الدّولة بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهيّة والعنف والتصدّي لها.

فيما اعتبر العفاس أن التكفير "حكم شرعي لا يجب أن يخجل منه".

وأعادت لقطة التكفير إلى أذهان التونسيين عمليات التكفير التي استهدفت معارضي الإسلام السياسي في تونس وأوحت بمحاولة استقطاب شباب تكفيري لدعم ائتلاف الكرامة كأحد الأذرع السياسية للنهضة.

ويتخوف كثير من التونسيين من عملية اغتيال قد تطال قيادات نقابية مناهضة لخيارات تنظيم الإخوان الإرهابي كما حدث مع المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.

وتلقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تحذيرات من وزارة الداخلية التونسية تفيد بوجود مخطط لاغتيالها وتفجير سيارتها بسبب معاداتها لحركة النهضة والمقربين منها من السياسيين.

وأكدت موسى أنها تلقت رسالة تحذيرية تفيد بوجود مخطط تعده جماعات تكفيرية لتفجير سيارتها عبر عبوات ناسفة.

وتكررت الاتهامات أكثر من مرة لتنظيم سري شكله إخوان تونس، لتصفية معارضيهم السياسيين، واختراق الأحزاب الرافضة والمضادة لهم من أجل تفكيكها وتفتيتها، بما يفسح المجال أمامهم للاستحواذ على مفاصل الحكم بالبلاد.

وتستند الاتهامات إلى وثائق نشرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ فترة، وتدين حركة النهضة الإخوانية، وتقدم أدلة كافية لإدانتها، في مفارقة فجرت الكثير من الانتقادات.