الاتحاد الأوروبي سيستدعي سفيرة فنزويلا لدى الهيئات الأوروبية

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الاتحاد الأوروبي يستدعي الاتحاد الأوروبي "اليوم" سفيرة فنزويلا لدى الهيئات الأوروبية حسب ما أعلنت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية فيرجيني باتو الثلاثاء بعد طرد سفير الاتحاد في كراكاس. وقالت باتو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "سنستدعي سفيرة نيكولاس مادورو لدى الهيئات الأوروبية اليوم ومن هنا سنقرر ما هي الخطوات التي سنتخذها".

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