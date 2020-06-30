حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، يصبح متوسط صباح "الخميس".. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند 21:55 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا في البداية يصبح خفيفا إلى متوسط بعد الظهر .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:53 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الاول عند الساعة 12:10 والجزر الثاني عند الساعة 01:03 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 30 75 15

دبي 42 28 65 20

الشارقة 41 27 75 20

عجمان 41 28 70 20

Advertisements

أم القيوين 41 29 80 25

رأس الخيمة 42 27 80 20

الفجيرة 37 33 80 60

العين 45 33 60 15

ليوا 44 28 85 30

الرويس 42 29 85 30

السلع 43 30 85 35

دلما 39 29 85 40

طنب الكبرى 38 28 85 45

طنب الصغرى 38 28 85 45

أبو موسى 38 28 85 45